Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Konya Altınekin seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Altınekin Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Konya Altınekin Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Konya Altınekin ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın güneydoğusunda yer alan Altınekin ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. İlçenin tarihi milattan önce 3000'lere kadar uzanmaktadır. İlçe, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunması sebebiyle, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Altınekin ilçesi, Konya il merkezine 115 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 2.271 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ilçe, doğuda Hadim, güneyde Erdemli, batıda Akören ve kuzeyde Yunak ilçeleriyle komşudur. İlçenin doğusundan geçen Göksu Nehri, ilçenin en önemli su kaynaklarından biridir. Ayrıca ilçe topraklarında bulunan Avdalazı Yaylası ve Saluklu Yaylası gibi doğal güzellikler, ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Altınekin ilçesi, 35 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Ağaçlı Mahallesi, Akçalar Mahallesi, Alp Mahallesi, Aşağıyapıcı Mahallesi, Avşar Mahallesi, Başalan Mahallesi, Bozova Mahallesi, Boyalı Mahallesi, Bulduklu Mahallesi, Cevizli Mahallesi, Çatak Mahallesi, Deredibi Mahallesi, Ekinova Mahallesi, Gökbel Mahallesi, Gömürgen Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Hacıali Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, İkizce Mahallesi, İshakçelebi Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Kürkçüler Mahallesi, Namazören Mahallesi, Özdemirci Mahallesi, Saraycık Mahallesi, Sırıklı Mahallesi, Söğütlü Mahallesi, Şahintepesi Mahallesi, Tatarlı Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Tepeli Mahallesi, Uzunharman Mahallesi, Yaylayolu Mahallesi ve Yukarıyapıcı Mahallesi.

Altınekin ilçesinin güncel nüfusu ise 2021 yılı verilerine göre 34.824'tür. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, mercimek, pancar ve tütün gibi ürünler yer almaktadır. İlçenin hayvancılık sektörü ise büyük baş ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği üzerine yoğunlaşmaktadır.







