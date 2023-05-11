Konya Çeltik seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Çeltik İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Çeltik YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Çeltik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Konya Çeltik ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Çeltik, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. İlçenin tarihi, Selçuklu dönemine kadar uzanmaktadır. Selçuklu döneminde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise daha da gelişmiştir. İlçede yer alan tarihi yapılar, bu döneme ait eserler olarak günümüze kadar korunmuştur.

Coğrafi olarak Çeltik, Konya'nın güneyinde yer almaktadır. İlçenin doğusunda Derbent, batısında Ereğli ve kuzeyinde Akşehir ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüz ölçümü ise 942 kilometrekare olarak belirlenmiştir.

Çeltik ilçesi, 28 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Akçataş Mahallesi, Atalar Mahallesi, Aşağıgüney Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dikilitaş Mahallesi, Efe Mahallesi, Emir Sultan Mahallesi, Esenler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gaziler Mahallesi, Gökçeler Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Hacıahmetli Mahallesi, İbrahimli Mahallesi, İsmil Mahallesi, Kandemir Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Kışla Mahallesi, Kızılcaören Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Musalar Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Seydimli Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Yavuzlar Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi.





Çeltik ilçesinin 2021 yılı verilerine göre nüfusu 28.176'dır. İlçede tarım ve hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut ve patates yer almaktadır. Ayrıca ilçede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Çeltik ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. İlçenin tarihi dokusunu yansıtan camiler, türbeler ve köprüler ilgi çekici yerler arasındadır. İlçe merkezinde yer alan Gökçeler Mağarası da doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, ilçenin çevresinde yer alan Akdağ, Asar, Düzören, Dörtdivan, Kapılı ve Yüzüncü Yıl Tabiat Parkları da doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine çekmektedir.



