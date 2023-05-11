Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Konya Çumra seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Konya Çumra İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konya Çumra Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Konya Çumra ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın batısında yer alan Çumra ilçesi, tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Aynı zamanda coğrafi özellikleri ve tarımsal üretimiyle de önemli bir konuma sahiptir.

Çumra ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli bir yerleşim merkezidir. Tarihi kaynaklara göre, Hititler, Persler, Makedonyalılar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyet burada hüküm sürmüştür. İlçede bulunan tarihi eserler de bu dönemlerin izlerini taşımaktadır.

Çumra ilçesi, Konya Ovası'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçenin batısında Akören, doğusunda Hadim, kuzeyinde Sarayönü, güneyinde Bozkır ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.854 km²'dir ve rakımı 1050 metredir. Mahalleleri

Çumra ilçesi, 62 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Ahiler Mahallesi, Akseki Mahallesi, Altınkaya Mahallesi, Altunhisar Mahallesi, Atalar Mahallesi, Avaran Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Bağbaşı Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Bahşişli Mahallesi, Başlamış Mahallesi, Bedir Mahallesi, Beyören Mahallesi, Böğrüdelik Mahallesi, Büyükçal Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Çarşamba Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Çayırlar Mahallesi, Demirciler Mahallesi, Dilek Mahallesi, Durhasan Mahallesi, Eğmir Mahallesi, Eşeler Mahallesi, Gökdere Mahallesi, Gökköy Mahallesi, Gömürgen Mahallesi, Göktaş Mahallesi, Güneş Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Hacıahmetli Mahallesi, Hacıaliler Mahallesi, Hacıhasanlı Mahallesi, İncealiler Mahallesi, İnlice Mahallesi, İslamköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Karacaköy Mahallesi, Karahüyük Mahallesi, Karakuyu Mahallesi, Karakuyusuflar Mahallesi, Karalar Mahallesi, Karamanlı Mahallesi, Kavuncu Mahallesi, Kırkharman Mahallesi, Kızılcaören Mahallesi, Köprülü Mahallesi, Kumluca Mahallesi, Kurtdere Mahallesi, Kutlubey Mahallesi, Menteşe Mahallesi, Musalı Mahallesi, Ömerli Mahallesi, Ören Mahallesi, Özbağlar Mahallesi, Özdemir Mahallesi, Özbekler Mahallesi, Sağırlar Mahallesi, Saray Mahallesi, Sarıveliler Mahallesi, Süleymanlı Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Şeyhler Mahallesi, Tekeli Mahallesi, Tufanbeyli Mahallesi, Turan Mahallesi, Uğrak Mahallesi, Uluhan Mahallesi, Urganlı Mahallesi, Yakaören Mahallesi, Yalnızlar Mahallesi, Yaylasaray Mahallesi, Yeniceoba Mahallesi, Yenimahalle Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Yıldız Mahallesi, Yukarıçamlık Mahallesi, Yukarıçavuşlu Mahallesi, Yukarıdeliktaş Mahallesi, Yukarıhasanlar Mahallesi, Yukarıyakaören Mahallesi.

2021 yılı verilerine göre, Çumra ilçesinin nüfusu 112,912'dir.







