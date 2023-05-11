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Konya Hadim seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkan adayları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ittifak oy oranları

2023 Konya Hadim seçim sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi bitmesiyle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonucu YSK tarafından açıklanacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. İç Anadolu Bölgesi Konya Hadim Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları, partinlerin ve Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın Konya Hadim oy oranları yenisafak.com seçim sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

15:15 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konya 14 Mayıs 2023 Hadim seçim sonuçları

Konya 14 Mayıs 2023 Hadim seçim sonuçları

Konya Hadim
14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve
açıklanacak. 2023
na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Hadim YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Hadim Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Konya Hadim ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Hadim, tarihi, coğrafi konumu, mahalleleri ve nüfusu ile önemli bir yerleşim birimidir. Hadim ilçesi, Konya'nın güneyinde yer almaktadır ve Toros Dağları ile çevrilidir. İlçenin tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. İlçe adını, Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada yaşayan bir bey olan Hadım Bey'den almıştır.

Hadim ilçesi, 9 köy, 31 mahalle ve 108 mezradan oluşmaktadır. İlçenin köyleri arasında Başpınar, Ayvalı, Delice, Güldiken, Güzelköy, Oyuklu, Ortaköy, Tüney ve Yazılı yer almaktadır. İlçenin mahalleleri ise aşağıdaki gibidir:

AkörenMahallesi

  1. Arpaören Mahallesi
  2. Ataköy Mahallesi
  3. Bahçeli Mahallesi
  4. Başköy Mahallesi
  5. Çaltılı Mahallesi
  6. Çavuşlar Mahallesi
  7. Çaykenarı Mahallesi
  8. Çiftlik Mahallesi
  9. Deveci Mahallesi
  10. Emirler Mahallesi
  11. Esenli Mahallesi
  12. Fındıklı Mahallesi
  13. Gökyurt Mahallesi
  14. Gülpınar Mahallesi
  15. Hacıveliler Mahallesi
  16. İkizçay Mahallesi
  17. Kargın Mahallesi
  18. Kılıçlı Mahallesi
  19. Kocaöz Mahallesi
  20. Köseler Mahallesi
  21. Küçükköy Mahallesi
  22. Mollaahmetli Mahallesi
  23. Narlıdere Mahallesi
  24. Ortaören Mahallesi
  25. Pınarbaşı Mahallesi
  26. Şahna Mahallesi
  27. Uzunlu Mahallesi
  28. Yakaköy Mahallesi
  29. Yeşilyurt Mahallesi
  30. Yıldırım Beyazıt Mahallesi

Hadim ilçesinin nüfusu ise 2021 yılı itibariyle 28.089'dur. İlçe nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, son yıllarda turizm de önemli bir sektör haline gelmiştir.


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