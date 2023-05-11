Konya Ilgın seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Ilgın ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Ilgın Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

2018 seçimlerinde hangi ittifaklar vardı?

Cumhur İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye genili

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.





Konya Ilgın hakkında bilgiler

Konya'nın güneybatısında yer alan Ilgın ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Ilgın ilçesinin tarihi, MÖ 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Frigler zamanında yapılmıştır. Daha sonra sırasıyla Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu bölgede hakimiyet kurmuştur. 1833 yılında Konya'ya bağlı bir bucak olan Ilgın, 1938 yılında ilçe statüsü kazanmıştır.

Ilgın ilçesi, Konya il merkezine 117 kilometre mesafede yer almaktadır. İlçenin batısında Akdağ, kuzeyinde Sultan Dağı, doğusunda Emir Dağı ve güneyinde Beyşehir Gölü yer almaktadır. Ilgın'ın yüzölçümü 1.750 kilometrekare olup, rakımı 1050 metredir. İlçede yer alan dağlar ve Beyşehir Gölü, zengin bir flora ve fauna çeşitliliği sağlamaktadır.

Ilgın ilçesi, 42 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Akçaova Mahallesi, Altınbeşik Mahallesi, Arslanlı Mahallesi, Atça Mahallesi, Avşar Mahallesi, Ayvalıdere Mahallesi, Başkuyu Mahallesi, Belenkaya Mahallesi, Beşli Mahallesi, Beyyayla Mahallesi, Büyükhüyük Mahallesi, Çay Mahallesi, Çokak Mahallesi, Dağdibi Mahallesi, Döğer Mahallesi, Doğancı Mahallesi, Eğriova Mahallesi, Esenboğa Mahallesi, Gafarlı Mahallesi, Geyikli Mahallesi, Gökbük Mahallesi, Gölyaka Mahallesi, Güldiken Mahallesi, Hacılar Mahallesi, Haruniye Mahallesi, İsmailli Mahallesi, Karabudak Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karakızıl Mahallesi, Karaköy Mahallesi, Keklikpınar Mahallesi, Kızılören Mahallesi, Kocaaliler Mahallesi, Kozluk Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Örenli Mahallesi, Serpenk Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, Taburoğlu Mahallesi, Tatarlı Mahallesi, Tuzak Mahallesi, Uluca Mahallesi ve Yapalı Mahallesi'dir.

Ilgın ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre, nüfusu 42.225'dir. Bu nüfusun %53,23'ü (%22.503) erkek, %46,77'si (%19.722) ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe nüfusunun %37,39'u (%15.785) kentsel, %62,61'i (%26.440) ise kırsal kesimde yaşamaktadır.



