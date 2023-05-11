Konya Kadınhanı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Kadınhanı İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 14 Mayıs 2023 Kadınhanı YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Kadınhanı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Konya Kadınhanı hakkında bilgiler

Konya'nın ilçelerinden biri olan Kadınhanı, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri ile dikkat çekmektedir. Kadınhanı ilçesi, tarihi Selçuklu dönemine kadar uzanmaktadır. İlçenin adı, Kadınhanı köyünde yaşayan bir kadın tarafından yapılan hayır işi ile verilmiştir. 1867 yılında ilçe statüsüne kavuşan Kadınhanı, Cumhuriyet döneminde de ilçe olarak varlığını sürdürmektedir.

Kadınhanı, Konya'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.165 km²'dir. İlçenin kuzeydoğusunda Yunak, doğusunda Akören, güneydoğusunda Doğanhisar, güneybatısında Seydişehir ve batısında Beyşehir ilçeleri yer almaktadır. Kadınhanı'nın genel olarak dağlık bir yapısı vardır. İlçede geniş ormanlık alanlar, göletler, sulak alanlar ve vadi yerleri bulunmaktadır.

Kadınhanı ilçesi, 37 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler;

Acısu Mahallesi, Aliağa Mahallesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, Avşar Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Başkuyu Mahallesi, Büyükbaş Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Çayönü Mahallesi, Çiçekli Mahallesi, Dedeler Mahallesi, Dereyaka Mahallesi, Dibekli Mahallesi, Dörtler Mahallesi, Gökpınar Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Gürleyik Mahallesi, Hacıbekirli Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, İmamlı Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karapınarbaşı Mahallesi, Karamanlı Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Keçicamı Mahallesi, Kızılyer Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Özdemir Mahallesi, Pelitözü Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Uzunpınar Mahallesi, Yeşilova Mahallesi, Yıldız Mahallesi ve Yukarıpınarbaşı Mahallesi'dir.

İlçenin 2021 yılı nüfusu, 26.366'dır.







