Konya Karapınar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Karapınar ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Karapınar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Konya Karapınar ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın merkezinde yer alan Karapınar ilçesi, tarihi dokusu, coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ile ülkemizin önemli turistik yerlerinden biridir. İlçe aynı zamanda, Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olup 2021 yılı itibariyle 88.640 nüfusa sahiptir.

Karapınar'ın tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlçenin antik dönemdeki adı "Laranda"dır ve bu dönemden kalma birçok tarihi eser, Karapınar'da bulunmaktadır. İlçenin Osmanlı dönemindeki ismi ise "Karapınar" olarak değiştirilmiştir.

Karapınar, coğrafi konumu bakımından oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. İlçenin en önemli özelliklerinden biri, Türkiye'nin en büyük tuz gölü olan Tuz Gölü'nün burada bulunmasıdır. Tuz Gölü, ilçe sınırları içinde yer almaktadır ve burada tuz çıkarma işlemi yapılmaktadır. Ayrıca Karapınar, Konya Ovası'nın da bir parçasıdır ve tarım açısından oldukça verimlidir.

Karapınar ilçesi, 5 belde ve 63 köyden oluşmaktadır. Bu belde ve köylerde yaşayan halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçenin en büyük belde merkezi ise Karapınar Merkez'dir ve burası ilçenin ticaret ve iş merkezidir. Diğer belde merkezleri ise Başyayla, Bucakkışla, Güneyköy ve Yenişehir'dir.

Karapınar ilçesi, aynı zamanda birçok doğal güzelliğe de sahiptir. İlçenin en önemli turistik yerlerinden biri, Tuz Gölü'dür. Burası, doğal güzellikleri, tuz gölü havası ve tuzdan yapılan el işleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca ilçenin diğer doğal güzellikleri arasında Karapınar Kalesi, Karacadağ Tabiat Parkı ve İvriz Kabartması gibi yerler bulunmaktadır.

Konya'nın önemli ilçelerinden biri olan Karapınar, tarihi dokusu, coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle öne çıkmaktadır. 2021 yılı itibariyle 88.640 nüfusa sahip olan ilçe, hem turizm hem de tarım açısından ülkemize büyük katkılar sağlamaktadır.







