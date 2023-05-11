Konya Selçuklu seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Selçuklu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Selçuklu ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Konya Selçuklu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Konya Selçuklu ilçesi hakkında bilgiler

Konya Selçuklu ilçesi, Konya'nın en büyük ilçelerinden biridir ve tarihi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanmaktadır. İlçe, Türkiye'nin merkez bölgesinde yer almaktadır ve Konya şehir merkezinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. 2021 yılı itibariyle ilçenin nüfusu 332.285'tir.

Tarihi açıdan bakıldığında, Selçuklu ilçesi Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Selçuklu Devleti döneminde, Konya şehir merkezi dışındaki en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Selçuklu, o dönemde de ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Osmanlı Devleti'nin yönetimine girmiş ve bu dönemde de önemli bir kültür merkezi olarak kalmıştır.

Coğrafi olarak, Selçuklu ilçesi, Konya Ovası'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.464 km²'dir ve doğusunda Akşehir, batısında Beyşehir, kuzeyinde Cihanbeyli, güneyinde ise Konya merkez ilçesi ile komşudur. İlçenin doğusunda Sultan Dağı, batısında ise Dedegöl Dağı bulunmaktadır.

Selçuklu ilçesi, 35 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

Ahmet Yesevi, Akabe, Alakova, Aşağısıtmapınarı, Bademlik, Bahçelievler, Balat, Battalgazi, Beyhekim, Cedit, Cemil, Cumhuriyet, Demirci, Doğanlar, Fatih, Fettahlı, Gazi, Gırgır, Gökyurt, Gültepe, Hamidiye, İstasyon, Karatay, Kayalı, Kışla, Kızılcukur, Kocasinan, Kurtuluş, Meram, Nişantaşı, Osmanlı, Rumi, Şeker, Yaka ve Yeni İstasyon.

Selçuklu ilçesi, Konya'nın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biridir. İlçe, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.

Selçuklu ilçesi, ayrıca birçok üniversiteye de ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi gibi önde gelen üniversiteler bulunmaktadır.







