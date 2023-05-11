Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Konya Taşkent seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Konya Taşkent İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konya Taşkent Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Cumhur İttifakı’nda hangi partiler var?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’dır.

Millet İttifakı’nda hangi partiler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Milet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Konya Taşkent ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın merkez ilçelerinden biri olan Taşkent, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir ilçedir. Taşkent ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alması nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir. İlçe, tarihi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Ayrıca, Taşkent ilçesi Kurtuluş Savaşı döneminde de önemli bir rol oynamıştır. İlçe, 1944 yılında Konya'nın bir ilçesi haline gelmiştir. Taşkent, Konya ilinin doğu kesiminde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 845 km²'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1118 metredir. İlçenin genel olarak engebeli bir arazi yapısı vardır. İlçe topraklarından Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi etkileri hissedilmektedir. Taşkent ilçesi, 51 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyle sıralanabilir:

Adiller, Ahmediye, Akbaşlar, Akçaşehir, Akören, Alacamescit, Altınbeşik, Anıtlı, Aslanköy, Aydınlar, Ayrancık, Ayva, Bahçecik, Bağarası, Bıdıklı, Büyük İhsaniye, Çataltepe, Çayhan, Çeltikli, Çubuklu, Çukurkuyu, Çukurören, Değirmendere, Doğanlı, Eskilce, Gölören, Gülçayır, Güngörmez, Hacımusalar, Hacıtayyip, Hamzalı, İğciler, İnönü, Kavaklıören, Kazıklı, Kızılcaköy, Konuklar, Köseler, Kumluca, Kutlutaş, Kuyucak, Melemez, Memişler, Mersinköy, Musalı, Orhaniye, Örencik, Sağıroğlu, Şeyşaban, Yapraklı, Yenice, Yeni İhsaniye.

Taşkent ilçesi, 2021 yılı verilerine göre 36.426 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise 43/km²'dir. İlçenin nüfusu son yıllarda düzenli bir şekilde artış göstermektedir.







