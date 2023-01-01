TOKİ ilk işyerim projesinde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. TOKİ işyeri başvurularının sona ermesiyle birlikte ise Konya TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. Peki Konya TOKİ işyeri kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Konya Çumra, Meram ve Selçuklu İşyeri kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Konya TOKİ işyeri kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Sosyal konut Konya kuraları çekildi. Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başladı. 12-24 Ocak tarihleri arasında TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. 500 işyeri satışının yapılacağı Konya TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Konya Çumra, Meram ve Selçuklu TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Konya Çumra, Meram ve Selçuklu işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Konya Çumra, Meram ve Selçuklu TOKİ işyeri kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ işyeri nerede?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.







