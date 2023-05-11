Konya Tuzlukçu seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Tuzlukçu ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Tuzlukçu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Konya Tuzlukçu ilçesi hakkında bazı bilgiler

Konya'nın güneybatısında yer alan Tuzlukçu ilçesi, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve tarımıyla bilinmektedir. Tuzlukçu ilçesi, tarihi Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. İlçede, tarihi kalıntılar ve yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar arasında, Roma dönemine ait bir sarnıç, Osmanlı dönemine ait camiler, türbeler ve medreseler yer almaktadır.

Tuzlukçu ilçesi, Konya'nın güneybatısında yer alır ve il merkezine 165 km uzaklıktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 1.253 km²'dir. İlçenin doğusunda, Beyşehir Gölü ve batısında, Sultan Dağları yer almaktadır. İlçenin yüksek kesimlerinde ormanlar ve doğal güzellikler bulunmaktadır.

Tuzlukçu ilçesi, toplamda 19 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Akören, Araplı, Belenardıç, Çayırlar, Doğanbey, Göksu, Güneyyurt, Işıklar, İhsaniye, Kale, Karakuyu, Köşkerler, Kuşçular, Selahattin, Şamlı, Tepeköy, Yalıntaş, Yeşiltepe ve Yuvacık.

Tuzlukçu ilçesinin 2021 yılı nüfusu 11.367'dir. İlçenin nüfusu son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, nohut, üzüm ve meyve bulunmaktadır.



