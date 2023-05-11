Konya Yalıhüyük seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Yalıhüyük Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Yalıhüyük ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Konya Yalıhüyük Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Konya Yalıhüyük ilçesi hakkında bilgiler

Konya'nın güneybatısında yer alan Yalıhüyük ilçesi, tarihi, coğrafi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir ilçedir. İlçenin tarihi Hititlere kadar uzanmaktadır ve bölgede yapılan kazılarda Hitit dönemine ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olan Yalıhüyük, İslam döneminde de gelişimini sürdürmüştür.

Yalıhüyük ilçesi, Konya şehir merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.223 kilometrekaredir ve Konya'nın en büyük ilçelerinden biridir. Coğrafi olarak dağlık bir bölgede yer alan Yalıhüyük, Toros Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. İlçenin doğusunda Dinek Dağı, batısında ise Sultan Dağları yer almaktadır. Bu da ilçeye doğal güzellikler ve turistik alanlar kazandırmaktadır.

Yalıhüyük ilçesi, 47 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şöyle sıralanabilir:

Akgedik, Aktepe, Altınoluk, Apaşlar, Armutlu, Aydın, Ayvacık, Bademli, Bahçecik, Ballık, Başçayır, Beyler, Büyükyoncalı, Cevizli, Cumhuriyet, Demirdağ, Dereköy, Doğanşar, Eğirdir, Elmaağaç, Esentepe, Göçeri, Güvenlik, Hacıalibey, Hacıbey, Hamit, Irlamaz, Kadıköy, Karacahacı, Karakaya, Kıvırcık, Kızılcakaya, Kocaman, Kökez, Köprübaşı, Kuşaklı, Kuzgunlar, Mezitli, Okçular, Ortaköy, Örencik, Sazak, Şeyhler, Şıhlı, Taşbaşı ve Yeniceören.

Yalıhüyük ilçesinin 2021 yılı nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 24.511'dir. İlçenin nüfus yapısı genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerden oluşmaktadır.



