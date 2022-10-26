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Konya’da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Konya’da okul servisi feci bir kaza yaptı. Okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazasa yaralı öğrenci olup olmadığı merak kazandı. Konya'da okul servisi kazasında yaralı var mı, son durum ne? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada okul servisi kazası: Okul servisi ile otomobil çarpıştı, yaralı var mı?
Konya okul servisi kazası

Konya’da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14’ü öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

KONYA'DA OKUL SERVVİSİ KAZASI

Kaza, 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Edipoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G., idaresindeki 42 C 0238 plakalı okul servisi minibüsü, Hicran Sokaktan çıktığı sırada Edipoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan İrfan M., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle okul servis minibüsü yan yatarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, okul servisinde bulunan 14’ü öğrenci, 1 hostes ve sürücüler olmak üzere 17 yaralı sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerindeki incelemelerinin ardından araçları emniyet otoparkına kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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