ÖZET: Konyaspor 0-1 Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'in 10’uncu haftasında, Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu.
Konyaspor-Gaziantep maçının özeti
- 24’üncü dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı korner atışında, topu önünde bulan Adil’in şutu kaleciden döndü. Dönen topa düzgün vuran Muhammet’in şutunu savunma uzaklaştırırken, topa gelişine vuran Soner’in şutu auta gitti.
- 27’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Endri’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
- 32’inci dakikada Hadziahmetovic’in derinlemesine ara pasına hareketlenen Michalak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu aşırtmak isteyen Michalak kalecii Günay’a faul yaptı.
- 35’inci dakikasında Sagal’ın ceza sahası içinde Michalak’a müdahalesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
- 37’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Guilherme’nin penaltı atışını kaleci Güven kurtardı.
- 49’uncu dakikada savunmadan uzaklaşan topu önünde bulan Bytyqi’nin ceza alanı dışından şutu ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesi elle oynama tespit edilerek gol iptal edildi.
- 85’inci dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Maxim’in ortasında defanstan seken topu takip eden Arda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor-Gaziantep maç özeti ve golleri izle