Özgün ÖZET Konyaspor 0-1 Gaziantep
ÖZGÜN HABERLER

ÖZET: Konyaspor 0-1 Gaziantep

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında, Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK’ye 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, ev sahibi Konyaspor'u mağlup ederek beş maçlık aranın ardından ligde ilk galibiyetle tanıştı. Gaziantep FK’ye galibiyeti getiren golü Arda Kızıldağ kaydetti. Konyaspor, Guilherme’nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Bytyqi’nin attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Konyaspor-Gaziantep maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Gaziantep maç özeti ve golleri izle 0-1: Süper Lig maç özetleri
Konyaspor-Gaziantep maçı özeti

Spor Toto Süper Lig'in 10’uncu haftasında, Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu.

Konyaspor-Gaziantep maçının özeti

  • 24’üncü dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı korner atışında, topu önünde bulan Adil’in şutu kaleciden döndü. Dönen topa düzgün vuran Muhammet’in şutunu savunma uzaklaştırırken, topa gelişine vuran Soner’in şutu auta gitti.
  • 27’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Endri’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
  • 32’inci dakikada Hadziahmetovic’in derinlemesine ara pasına hareketlenen Michalak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu aşırtmak isteyen Michalak kalecii Günay’a faul yaptı.
  • 35’inci dakikasında Sagal’ın ceza sahası içinde Michalak’a müdahalesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.
  • 37’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Guilherme’nin penaltı atışını kaleci Güven kurtardı.
  • 49’uncu dakikada savunmadan uzaklaşan topu önünde bulan Bytyqi’nin ceza alanı dışından şutu ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesi elle oynama tespit edilerek gol iptal edildi.
  • 85’inci dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Maxim’in ortasında defanstan seken topu takip eden Arda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor-Gaziantep maç özeti ve golleri izle





ÖZET | Karagümrük Hatayspor: 3-0
ÖZGÜN
ÖZET | Karagümrük Hatayspor: 3-0
İrandahapishane yangını

İran'da
hapishane yangını

Sekiz kişi yaralandı sokaklar hareketlendi.
Düğünde kan aktı

Düğünde kan aktı

​Bıçakların çekildiği kavgada üç kişi yaralandı.
Acımız büyük

​Maden faciasında kaybımız 41'e yükseldi.
Yol kavgasında<br>dehşete düşüren görüntü

Yol kavgasında
dehşete düşüren görüntü

​Kafasına kaldırım taşı vurarak ağır yaraladılar.
Polisi görünce<br>'Ben neredeyim' dedi

Polisi görünce
'Ben neredeyim' dedi

Yakalanacağını anlayan hırsız uyuyor numarası yaptı.

​Eşinin çizmesiyle iyi haber bekledi.
Yangının çıkış<br>nedeni belli oldu

Yangının çıkış
nedeni belli oldu

​Kadıköy'deki 24 katlı binada korkutan anlar.

​Ekspertiz müşteri ne isterse onu yazdı.

​59. Antalya Film Festivali politik hesaplaşmanın yeni adresi oldu.

​Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri.

​Biri bende diğeri Vatikan'da.

​40 yaş kritik evre.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.