ÖZET: Konyaspor 0-1 Gaziantep Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında, Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK’ye 1-0 mağlup oldu. Gaziantep FK, ev sahibi Konyaspor'u mağlup ederek beş maçlık aranın ardından ligde ilk galibiyetle tanıştı. Gaziantep FK’ye galibiyeti getiren golü Arda Kızıldağ kaydetti. Konyaspor, Guilherme’nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Bytyqi’nin attığı gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Konyaspor-Gaziantep maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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