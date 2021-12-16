Koronavirüs Türkiyenin 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Veriler incelendiğinde vaka ve ölü sayısının düne göre daha düşük olduğu görülse de Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada tablonun 21 ay öncesinden çok da farklı olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu. İşte 16 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Aralık vaka ve ölüm sayısı: 16 Aralık koronavirüs tablosu, Türkiyede vakalar ne durumda?
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 664 oldu.

  • 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 122 milyon 393 bin 466 doza yükseldi.

16 Aralık koronavirüs tablosu
16 Aralık koronavirüs tablosu

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"21 ay öncesi ile arada büyük fark yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok. Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Kovid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı."

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