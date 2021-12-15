Koronavirüs Türkiyenin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Hayatı desteklemek için aşı olun çağrısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Hayatı desteklemek için aşı olun' çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatı desteklemek için eksik aşılarınızı olun" çağrısında bulundu. İşte 15 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 15 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Hayatı desteklemek için aşı olun çağrısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 19bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 37 bin 127 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Hayatı desteklemek için aşı olun

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun." dedi.

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