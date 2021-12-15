Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca yeni Omicron tedbirini duyurdu Hatırlatma dozu üç aya indi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca yeni Omicron tedbirini duyurdu: Hatırlatma dozu üç aya indi

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Omicron tedbirini duyurdu. Bakan Koca, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca yeni Omicron tedbirini duyurdu: Hatırlatma dozu üç aya indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde Omicron varyantı vardı. Toplantının ardından Bakan Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.

  • Bakan Koca açıklamasında yeni varyanta önlem olarak tüm aşı türlerinin hatırlatma dozu süresinin üç aya indirildiğini açıkladı.

Bakan Koca, "Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozunu olabilir" dedi.

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Ayrıca Bakan Koca açıklamasında Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızlı bulaşması sebebiyle Türkiye'de de varyantın yakın gelecekte baskın hale gelebileceğini belirtti.

Bilim Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar şöyle:

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

  1. Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.
  2. Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
  3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.
  4. Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.
  5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.

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