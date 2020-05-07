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Koronavirüs 6 ülke taşımayı reddetmişti Türkiye, Arjantinde mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
TÜRKİYE

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti

6 ülke taşımayı reddetmişti: Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti

Türkiye, Arjantin’de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye tarafından tahliye edilen Ukraynalılar.
Türkiye tarafından tahliye edilen Ukraynalılar.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye’ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor. Arjantin ve Brezilya’dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul’a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin’de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

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Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, şunları söyledi:

  • "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum."

Türkiye, Çin’de mahsur kalan Gürcistan vatandaşlarını da Türkiye’ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.

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