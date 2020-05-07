Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti 6 ülke taşımayı reddetmişti: Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti Türkiye, Arjantin’de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" dedi.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 11:45 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 12:06 İHA