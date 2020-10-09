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Koronavirüs Türkiyenin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Mücadelemiz ağır hasta sayımızı düşürmek için
TÜRKİYE

9 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Mücadelemiz ağır hasta sayımızı düşürmek için

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 9 Ekim koronavirüs tablosu yüklendi. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun." ifadelerini kullandı. İşte 9 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 1629 yeni vaka tespit edilirken 55 kişi de hayatını kaybetti.

Yolcu kapasitesini aşan otobüsten inmek istemeyen yolcu şoförle tartıştı
OYNAT 00:35
Yolcu kapasitesini aşan otobüsten inmek istemeyen yolcu şoförle tartıştı
Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam otobüs şoförüyle tartıştı. Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi.

Son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

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