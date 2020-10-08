Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu.

Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2020

1398 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 290 bin 352'ye yükseldi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 7 Ekim koronavirüs sonuçlarında umut veren gelişme: Düşüş eğilimi başladı

HAYAT Pandemi okuma alışkanlıklarını değiştirirken kitap satışlarında da artış yaşandı: Bazı aylarda yüzde 600’lere varan artış görüldü