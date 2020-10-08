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Koronavirüs Türkiyenin 8 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor
TÜRKİYE

8 Ekim koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı: Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 8 Ekim koronavirüs tablosu yüklendi. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Günlük vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı aynı seviyelerde seyrederken Bakan Koca2nın paylaşımı dikkat çekti. İşte 8 Ekim koronavirüs ölü, hasta, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

  • 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu.

1398 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 290 bin 352'ye yükseldi.

Bahçelievlerde minibüste tıklım tıklım yolculuk kamerada
OYNAT 00:50
Bahçelievlerde minibüste tıklım tıklım yolculuk kamerada
Bahçelievler'den Bağcılar'a sefer yapan dolmuşta, koronavirüs adeta kol gezdi. Yetkililerin her gün uyarılarına rağmen dolmuştaki bu yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

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