Koronavirüs Almanyada Omicron alarmı Büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağız
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Almanya'da 'Omicron' alarmı: Büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağız

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantından dolayı hastanelerin ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını beklediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada Omicron alarmı: Büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağız
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, salgında Omicron varyantından dolayı Almanya'da ortaya çıkacak yeni dalgayla nasıl mücadele edilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

"Karşı karşıya olduğumuz ve benim açımdan engelleyeceğimiz Omicron dalgasının hastanelerimiz, yoğun bakım üniteleri ve aynı zamanda toplum için büyük bir sınama olacağını varsaymamız lazım" ifadesini kullanan Lauterbach, salgının kilit döneminde bulunduklarını kaydetti.

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İngiltere’deki uzmanlarla ve mevkidaşıyla sürekli temasta olduğunu ifade eden Lauterbach, İngiltere’de Omicron varyantı bulaşanların sayısının bir veya iki gün içinde iki kart arttığına işaret etti.

Lauterbach "İngiltere'de gözlemlediğimiz bu durum şu ana kadar salgında gördüğümüz her şeyi aşıyor" ifadesini kullandı.

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Almanya’da da buna hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şimdi aşı kampanyasında hatırlatıcı doz uygulamasının hızla arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Lauterbach, halka Noel Bayramı’nda dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
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