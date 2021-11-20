Koronavirüs Almanyada sağlık sistemi çökmek üzere Ulusal bir acil durumda olduğumuz açık
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Almanya’da sağlık sistemi çökmek üzere: Ulusal bir acil durumda olduğumuz açık

Almanya’da Kovid-19 vakaları 1 ayda 5 kat artınca yoğun bakım üniteleri kilitlenme noktasına geldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, komşu ülkelere hasta sevk etmek zorunda kalabileceklerini söyleyerek, "Ulusal bir acil durumda olduğumuz açık" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Almanya’da sağlık sistemi çökmek üzere: Ulusal bir acil durumda olduğumuz açık
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolacağı uyarısında bulundu. Son 4 haftada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 5 kat arttığına işaret eden Spahn, hastanelere başvuran, yoğun bakımlarda kalan ve hayatını kaybedenlerin sayılarının arttığını söyledi. Spahn, vaka artışının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkati çekerek, “Ancak ulusal bir acil durumda olduğumuz da açıktır” dedi.

  • Almanya’yı yonca yaprağı şeklinde 5 bölgeye ayırdıklarını ve hastanelerin kapasitesinin sınıra dayandığı durumlarda hastaların bu bölgeler içinde sevk edildiklerini anlatan Spahn, “İlk kez sadece yonca yaprağı şeklindeki bölgeler içinde değil, büyük çapta bölgelerin sınırlarının dışına hastaları sevk edeceğimiz duruma geleceğiz. Muhtemelen komşu ülkelere de. Bu konuda hükümet ile eyaletler arasında koordinasyon içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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