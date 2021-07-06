Koronavirüs Bakan Kocadan Kütahya Otogarında esprili aşı davetiyle ilgili açıklama Soruşturulmasını gerektiren bir durum yok
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan Kütahya Otogarı'nda esprili aşı davetiyle ilgili açıklama: Soruşturulmasını gerektiren bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda esprili aşı daveti yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan Kütahya Otogarında esprili aşı davetiyle ilgili açıklama
Otogarda aşı isimlerini söyleyerek esprili aşı çağrısı yapan sağlıkçı sosyal medyada ilgi çekti. *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da mizahi şekilde aşı çalışması yapan sağlık çalışanıyla ilgili yaptığı açıklamada "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

Kütahya Otogarı’nda aşı daveti: Sinovac Sinovac Biontech Biontech
OYNAT 00:19
Kütahya Otogarı’nda aşı daveti: Sinovac Sinovac Biontech Biontech
Kütahya Otogarı'nda kurulan Kovid-19 aşı alanında görevli bir sağlık personeli, vatandaşları aşı olmaya 'Sinovac Sinovac, Biontech Biontech' diye bağırarak davet etti.


Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok


Bakan Koca, Kütahya'da mizahi şekilde aşı daveti yapan sağlık personeliyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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