Koronavirüs BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
TÜRKİYE

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. 4 gündür özel bir hastanede yaşam mücadelesi veren Baş, bu sabah Trabzon'da hayatını kaybetti. BTP liderinin cenazesi bugün Akçabat ilçesi Sarıtaş mahallesinde, öğle namazı sonrası kılınacak namazın ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş’ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi. Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat ilçesine götürüldü.

  • Cenazesi bugün ilçenin Sarıtaş mahallesinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Haydar Baş ve ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Haydar Baş ve ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalandı

  • 72 yaşında BTP liderinden bu sabah acı haber geldi. Trabzon'da özel bir hastanede ailesiyle birlikte tedavi altına alınan tutulan Baş, bugün hayatını kaybetti.

Haydar Baş kimdir?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Profesörlük unvanına sahip

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

  • 9 yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde vazifesini sürdürmektedir.
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