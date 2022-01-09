Koronavirüs Çinde ilk kez Omicron varyantı görüldü 14 milyon nüfuslu kentte toplu test yapılacak
DÜNYA

Çin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü: 14 milyon nüfuslu kentte toplu test yapılacak

Çin'in kuzeyindeki Tiencın şehrinde, Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları görüldüğü bildirildi. Tiencın şehrinde Omicron varyantı taşıyan iki vakayla bağlantılı 18 enfeksiyon tespit edildi. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kentte toplu testler uygulanmaya başlandı.

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Haber Merkezi AA
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Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü.

Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, yaptığı açıklamada, dün şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde, Kovid-19'un "BA.1 mutasyonu" olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını belirtti.

Dün tespit edilen vakalarla bağlantılı en az 3 yayılma zinciri içinde Omicron varyantı taşıyan 18 yeni enfeksiyona rastlandığını ifade eden Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden ilkokul öğrencileri olduğu bildirildi. Vakaların hastalık belirtisi gösterip göstermediği bilinmiyor.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

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Tüm kentte toplu test uygulanacak

  • Yerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 13,8 milyon nüfuslu kentte bugün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlanacak. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki yeşil kodu, negatif test sonucu çıkana kadar turuncuya çevrildi. Yeşil kodun olmaması, vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süper marketlere erişimini engelleyecek.

Vakaların görüldüğü Jinnan ve Nankai çevresindeki metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı.

Tiencın Sınav Merkezi, bugün yapılması planlanan öğretmen yeterlilik sınavı mülakatlarının iptal edildiğini bildirdi.

Çin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencın, şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.

Daha fazla vakanın tespit edilmesi halinde, kentte karantina ilan edilmesi olası görülüyor.

Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

24 saatte 165 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 92'si yurt içi kaynaklı 165 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 619 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 392 hastanın tedavisi sürüyor.

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