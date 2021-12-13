Dünyada koronavirüs hareketliliği sürüyor: Çin ve Macaristan'da Omicron'a ilk kez rastlandı

Macaristan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi. Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.

Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtti. Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.

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Irak'ta günlük Kovid-19 vakalarında artış yaşanıyor

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülürken son 24 saatte 522 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, son bir günde 522 kişinin Kovid-19'a yakalandığı 16 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık, şu ana kadar Kovid-19 aşısını tamamlayan kişi sayısının da sadece 92 bin 198 olduğunu kaydetti. Irak'ta yeni tip koronavirüs önlemleri esnetilirken, vaka sayılarında artışın devam edebileceğinden endişe duyuluyor.

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OYNAT 00:59 Bakan Koca 'Omicron Türkiye'de var mı?' sorusunu yanıtladı: Altı kişide tespit edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca altı kişiden birinin İstanbul'da beşinin ise İzmir'de olduğunu söyledi. Omicron görülen hastaların durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Koca, 'Bu altı vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Hastaların belirtileri son derece hafif ve ayaktan takip ediliyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Omicron varyantının bulaşıcılığının daha fazla olduğu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Çin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi. Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi. Hastanın, Kovid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 artarak 130 bin 764'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 706 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 442'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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Toplam vaka sayısının 6 milyon 157 bin 519'a çıktığı ülkede, 42 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 764 oldu. Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 69 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 778 bin 763 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 560 bin 783 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 745 bin 192 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı. Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 111 milyon 84 bin 738 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

ABD'deki Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 75'ini 65 yaş üstü grup oluşturuyor

ABD'de 800 bin eşiğine dayanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin yüzde 75'inin 65 yaş ve üstü gruplardan oluştuğu belirtildi.

Amerikan New York Times gazetesinin verilerine göre, 800 bin sınırına yaklaşan can kayıplarının yaklaşık 600 binini 65 yaş ve üzeri grubun oluşturduğu, bunun da salgındaki toplam ölümlerin yüzde 75'ine denk geldiğine işaret edildi.

Kovid-19 aşılamalarının en fazla bu yaşlı grup içinde yapılmasına rağmen, şu ana kadar 65 yaş ve üstü her 100 Amerikalıdan 1'inin salgında hayatını kaybettiği, bu oranın 65 yaş altında ise her 1400 kişiden 1'ine tekabül ettiği kaydedildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki 65 yaş ve üstü grubun yüzde 87'sinin aşılandığını, yaşlıların ülkede en fazla aşılanan grup olmasına rağmen yeni varyantları türeyen virüse karşı tam bir şekilde koruma sağlanamadığına dikkati çekti.

CDC kayıtlarına göre, son iki ayda ortalama günlük ölümlerin 1,200 civarında seyrettiği, bunların çoğunun da yine 65 yaş üzeri grupların oluşturduğunun altı çizildi.

Delta varyantından sonra Omicron varyantı endişesi yaşanan ülkede Kovid-19 salgını ölümlerinin 65 yaş ve üzeri grupta kalp krizi ve kanserden sonra 3'üncü sırada yer aldığı, Kovid-19'un 2020'nin başından beri bu grup içindeki tüm ölümlerin yüzde 13'ünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'deki Kovid-19 salgını verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesine göre, ülkede vaka sayısı 50 milyona, virüse bağlı can kaybı sayısı da 798 bine yaklaşmış bulunuyor.