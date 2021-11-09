Koronavirüs Çin tüm varyantlara karşı tam etkili diyerek duyurdu Ölüm oranını yüzde 78 oranında azaltıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Çin 'tüm varyantlara karşı tam etkili' diyerek duyurdu: Ölüm oranını yüzde 78 oranında azaltıyor

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi. İlacın Kovid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çin tüm varyantlara karşı tam etkili diyerek duyurdu: Ölüm oranını yüzde 78 oranında azaltıyor
Arşiv

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi.

"DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesi'nde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.

Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

Yüzde 78 oranında azaltıyor

Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Kovid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.

  • Çin'de Kovid-19'a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.

Dünyada Kovid'i en ağır atlatan hastalarından biri: Konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi
KORONAVİRÜS
Dünyada Kovid'i en ağır atlatan hastalarından biri: Konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi

İngiltere’de kuş gribi alarmı: Tesisteki tüm hayvanlar itlaf edilecek
DÜNYA
İngiltere’de kuş gribi alarmı: Tesisteki tüm hayvanlar itlaf edilecek

İngiltere'den Sinovac kararı: Onaylı aşılar listesine ekleyecek
DÜNYA
İngiltere'den Sinovac kararı: Onaylı aşılar listesine ekleyecek
Enflasyonunüzerinde zam olmalı

Enflasyonun
üzerinde zam olmalı

​MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı.
Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

​Artvin'de yanan köyde yeni konutlar yükseliyor.
CHPli belediyeyerüşvet operasyonu

​Altısı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

MHP Genel Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Ne hallere düştün?

​Türk askerinin görev süresi uzatılacak

​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyona 1550 personel katılıyor

​"Utanç Duvarı''nın etkileri hala sürüyor.
Türk bilim insanından büyük başarı

Türk bilim insanından büyük başarı

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu.

​Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4. sondaj gemimiz geliyor.

​Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş.

​İsrail basınından kan donduran iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.