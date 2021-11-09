Koronavirüs Dünyada Kovidi en ağır atlatan hastalarından biri Konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi
DÜNYA

Dünyada Kovid'i en ağır atlatan hastalarından biri: Konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi

İngiltere'de yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüs tedavisi gören hastanın yürümeyi ve konuşmayı yeniden öğrenmesi gerekti.

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Haber Merkezi Diğer
Dünyada Kovidi en ağır atlatan hastalarından biri: Konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi
Andrew Watts hastaneden alkışlarla taburcu oldu.

İngiltere'de bir hasta koronavirüse yakalandıktan sonra neredeyse 1 yıl boyunca hastanede kalmak zorunda kaldı.

Doktorlar tarafından 'gördüğümüz en hasta Covid hastalarından biri' olarak tanımlanan iki çocuk babası Andrew Watts yaklaşık bir yıl hastanede kaldıktan sonra nihayet taburcu oldu.

YOĞUN BAKIMDA 8 AY

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hasta sadece yoğun bakımda sekiz ay geçirdi. Watts bu dönemde solunum cihazı ile hayata tutunabildi.

Beş haftalık bir komadan ve yaşamı tehdit eden bir akciğer çökmesinden sonra, Andrew'un sağlığı o kadar kötüleşti ki, şubat ayında doktorlar ailesini aradı ve solunum cihazını kapatmayı düşündüklerini söyledi.

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4 HAFTA ÖNCE YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİ

Daha sonra tedaviye cevap veren Watts virüsü yendi. Ancak uzun süre solunum cihazına bağlı olmak, talihsiz hastanın yeniden konuşmayı ve yürümeyi öğrenmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Yeniden yürümeyi ve konuşmayı öğrenen İngiliz hasta, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Yürümeye sadece dört hafta önce başladım ve bir sonraki hedefim oğlumun okuluna yürümek' ifadesine yer verdi.

İLETİŞİM ZORLUĞU

Kız kardeşi Hannah ve eşi Hayley'le hastanede yattığı dönemde uzun telefon görüşmeleri yaptığını anlatan Watss, eşi Hayley, 6 yaşındaki oğlu Jack ve 3 yaşındaki diğer oğlu Joshua ile, konuşamadığından dolayı, tahtadaki harfleri sopayla göstererek iletişim kurabildiğini belirtti.

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KANSERİ YENDİ KOVID'E YAKALANDI

Ekim 2019'da lenf kanseri teşhisi konulan Watts'ın kemoterapi tedavisi başarılı olmuştu ve Kovid teşhisinden birkaç ay önce iyileşme sürecindeydi.

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