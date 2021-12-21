Koronavirüs Güney Korede Kovid-19 kısıtlamaları İşletme sahipleri endişe duyuyor
DÜNYA

Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları: İşletme sahipleri endişe duyuyor

Güney Kore’de son 1 aydır Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanması nedeniyle hükümet yeniden kısıtlamalar getirdi. Kovid-19 önlemleri arasında toplanmaların en fazla 4 kişiyle sınırlandırılması, kafe ve restoranların 21.00’de kapatılması yer alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları: İşletme sahipleri endişe duyuyor
Arşiv.

Güney Kore, geçen hafta Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanmasının ardından yeniden kısıtlama kararı aldığını açıklamıştı. Kısıtlama kararı, yüksek oranda aşılamaya sahip Güney Kore’nin "Kovid-19 ile yaşamaya çalışmak" için birçok kısıtlamayı hafifletmesinden 6 hafta sonra geldi. Kovid-19 vakalarındaki ciddi artışı önlemeye yardımcı olmak için en az 2 Ocak’a kadar sürecek olan kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Kovid-19 önlemleri arasında toplanmaların en fazla 4 kişiyle sınırlandırılması, kafe ve restoranların 21.00’de kapatılması yer alıyor. Bazı işletme sahipleri ise kısıtlamalar nedeniyle endişe duyuyor. Güney Kore’de restoran sahibi Lee Min-gyu, kısıtlamalar hafifletildiğinde daha fazla çalışanı işe aldığını ve yoğun bir yıl sonu beklediğini belirterek, “Şimdi ani değişiklikle her şey değişiyor. Çok fazla çalışanım var” dedi.
Öte yandan Güney Kore Hükümeti, küçük işletme sahiplerine 1 milyon won (10 bin 637 TL) ödemeyi planladığını açıklarken, restoran sahibi Lee, planlanan hibenin yeterli olmayacağını ve bunun yarı zamanlı çalışanın aylık maaşından daha az olduğunu ifade etti.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 575 bin 615 vaka kaydedilirken, 4 bin 828 kişi hayatını kaybetti. Vakaların artışını durdurmak için alınan önlemlerin başladığı dünden bugüne kadar ise 5 bin 202 vaka ve 52 can kaybı kayıtlara geçti.

Güney Kore’de Covid-19 vakası rekora koşuyor
KORONAVİRÜS
Güney Kore’de Covid-19 vakası rekora koşuyor

Toplu koronavirüs gözetimi tepkiyle karşılandı: Kameralar takipte olacak
KORONAVİRÜS
Toplu koronavirüs gözetimi tepkiyle karşılandı: Kameralar takipte olacak

Güney Kore’den Kovid-19'a karşı hız ve tempolu müzik yasağı
DÜNYA
Güney Kore’den Kovid-19'a karşı hız ve tempolu müzik yasağı
Bir anda hayatları değişti

Bir anda hayatları değişti

​Burada 30 yıldır hayvancılık yapılmıyordu...
İki mevsim bir arada

İki mevsim bir arada

​Zirvede kar sahilde deniz keyfi.
Sektör temsilcileri duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş yolda.

Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji uzmanından önemli detaylar.

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.

​İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli.

Devlet katkısı<br>yüzde 30'a çıkıyor

Devlet katkısı
yüzde 30'a çıkıyor

​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni oran.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.