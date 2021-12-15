Koronavirüs Güney Korede Covid-19 vakası rekora koşuyor
DÜNYA

Güney Kore’de Covid-19 vakası rekora koşuyor

Güney Kore’de yeni tip korona virüs salgınında 7 bin 850 günlük ile salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğu tespit edildi. Bu zaman kadar toplam 4 bin 456 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Güney Kore’de Covid-19 vakası rekora koşuyor
Güney Kore'de vaka sayısında rekor.

Güney Kore’de son 1 aydır Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanırken, günlük vaka sayısı yine rekor kırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 850 enfeksiyonun doğrulandığı bildirildi. Ülkede 128 Omicron mutasyonlu vaka tespit edildiği belirtilirken, ülke genelinde toplam vaka sayısı 536 bin 495’e yükseldi. Durumu ciddi olan hastaların sayısının ise 964’e ulaştığı bildirildi.
Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, hükümetin toplantı yasağı ve restoran benzeri işletmelere giriş kısıtlaması da dahil katı tedbirleri uygulamayı düşündüğünü açıkladı. Hükümetin kesin yol haritasını cuma günü netleştireceği öğrenildi.

4 bin 456 kişi hayatını kaybetti

Halkın yaklaşık yüzde 94’ünün aşılı olduğu Güney Kore’de şimdiye dek 4 bin 456 kişi hayatını kaybetti. Hükümetin geçen ay uygulamaya koyduğu "Covid-19 ile yaşama" politikası ile birlikte gevşetilen sosyal kısıtlamaların ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

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