Koronavirüs İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan vatandaşlara ve esnafa uyarı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İstanbul halkına ve esnafına uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara ve esnafa uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, "Hedefimiz mavi kategori. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk Cumartesi gününde İstanbul halkına ve esnafına uyarılarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın mesajında, "Günaydın sevgili İstanbullular, salgınla mücadelemizde bir yılı geride bıraktık. Bu yıl içinde gördük ki, virüs yorulmak nedir bilmiyor. Düğün bilmiyor, cenaze bilmiyor, bayram demiyor, tatil demiyor, bir gün dahi izin yapmıyor. Virüs, dirençli. Fakat İstanbul'umuz da, bu mücadelede kararlı ve dirençli. Öyle olmaya da devam edecek" dedi.

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"Hedefimiz mavi kategori"

Yerlikaya, "1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. İstanbul'umuz, şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu.Biz buna razı olamayız bizim hedefimiz mavi kategori. Sevgili hemşerilerim, Biliyorsunuz ki değişmez kural, gerek açık havada gerekse kapalı alanlarda titizlikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçiyor. Böylece hem kendimizi hem ailemizi hem geleceğimizi hem de şehrimizi koruruz. Bir sözüm de esnaflarımıza. Uzunca bir süredir siz müşterilerinizi onlar da sizleri çok özlediler. Tekrar başa dönmeyelim. Bunun için, HES kodunu görmeden yüzde 50 kapasiteyi aşmadan bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Biz sizleri sık sık ziyaret ederek önlemlere gösterdiğiniz hassasiyeti denetleyeceğiz. Ben sizlere güveniyorum. Şehrimize inanıyorum. Hep birlikte, el birliğiyle başaracağız!" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı
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Normalleşme adımları kapsamında koronavirüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı.
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Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
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İstiklalde adım atacak yer kalmadı İstanbul’un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi.
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Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü.
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Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.
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İstiklal’de korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı
Normalleşme süreci kapsamında koronavirüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında, İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.


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