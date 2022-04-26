Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını bugün gerçekleştiriyor Maske zorunluluğu kalkacak mı?
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını bugün gerçekleştiriyor: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Koronavirüs salgınında hızla düşen vaka sayıları sonrası gözlerin çevrildiği en kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 12:00'de gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantıda maske kullanımı ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını bugün gerçekleştiriyor: Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca dün akşam yaptığı paylaşımında "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

Beklenen toplantı saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek.

KRİTİK KARARLAR MASADA

Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

'ARTIK ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son bir buçuk yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir” demişti.

Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
KORONAVİRÜS
Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
27 bine aldı 300 bin TL harcadı

27 bine aldı
300 bin TL harcadı

Aracı gören kornaya basıp el sallıyor.
Sıcak bakıyor

Sıcak bakıyor

​Fenerbahçe - Jorge Jesus görüşmesinin fotoğrafı ortaya çıktı.
Ukraynalı şarkıcı Jamala Emine Erdoğana övgüler yağdırdı: Tüm dünyaya örnek

ABD ve Rusya kontrolündeki bölgelerde 3 PKK kampı kuruldu.

​Kızıl Gezegen'de iki büyük sarsıntı tespit edildi.

Taksim Meydanı'nda gezerken kaçırıldılar.

Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

​Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

​Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Koronavirüs nedeniyle seferlerine ara verilmişti.

​Yoldan çıkan otomobil bariyerlere saplandı.

​BM Genel Sekreteri Guterres'in Moskova ve Kiev ziyaretleri öncesi kritik zirve.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.