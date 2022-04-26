Koronavirüs Bilim Kurulu en kritik toplantısını bugün gerçekleştiriyor: Maske zorunluluğu kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca dün akşam yaptığı paylaşımında "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

Beklenen toplantı saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek.

KRİTİK KARARLAR MASADA

Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

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'ARTIK ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Geçtiğimiz günlerde vaka ve vefat sayılarının son bir buçuk yılın en düşük düzeyine gerilediğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir” demişti.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak

KORONAVİRÜS Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi