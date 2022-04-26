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Ekonomi Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı Bayramda ücretsiz olacak
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA
Ramazan Bayramında Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz Mi? Ramazan Bayramında Ulaşım Ücretsiz Mi? Arefe Günü Ulaşım Ücretsiz Mi? 2022
Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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