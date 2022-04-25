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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak
TÜRKİYE

Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan Çarşamba gününe ertelenen Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım salı günü toplanalım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.

Kritik kararların alınacağı toplantının tarihi öne çekildi.

"HAYIRLI KARARLARI ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." dedi.

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