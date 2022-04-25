Bilim Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını duyurmuştu.
Kritik kararların alınacağı toplantının tarihi öne çekildi.
"HAYIRLI KARARLARI ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM"Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor." dedi.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”