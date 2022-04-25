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Koronavirüs Türkiyenin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Son 24 saatte 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 604 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 2 bin 604 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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