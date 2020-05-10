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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 47, vaka sayısı bin 542
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 47, vaka sayısı bin 542

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 542 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 138 bin 657'ye, toplam can kaybı 3 bin 786'ya iyileşen hasta sayısı 92 bin 691'e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 187 test yapıldı. Bu kapsamda 1542 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Toplam iyileşen sayısı 100 bine yaklaştı

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 3 bin 211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1154, toplam entübe hasta sayısı 598, toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

  • Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" dedi.

Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL

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