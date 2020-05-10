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Haftalar sonra sokağa çıktı: Kafesten çıkmış kuş gibiyim - Sivas haberleri

Haftalar sonra sokağa çıktı: Kafesten çıkmış kuş gibiyim

Sivas’ta koronavirüs tedbirleri kapsamına dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıkabildi. Sokağa çıkan bir vatandaş, "Kafesten çıkmış kuş gibiyim" dedi.

Haber Merkezi İHA
65 yaş üstü vatandaşlar, haftalar sonra bugün dışarı çıktı.
65 yaş üstü vatandaşlar, haftalar sonra bugün dışarı çıktı.

Virüsün ülkemizde görülmesinden sonra 65 üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Normalleşme süreci kapsamında Sivas kent merkezinde 7 haftadır evlerinden dışarıya adım atamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile haftalar sonra ilk kez bugün sokağa çıkabildiler. 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilen vatandaşlar kendilerini park ve ağaçlık alanlara attılar.

AA

"Haftalar sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Demirbaş, kafesten çıkmış kuş gibi olduğunu belirterek geziyorum" dedi.

"Yaşlılar için bugün bayram"

Gazi Erdoğan, yaşlılar için bugün bayram diyerek, “Bugün dışarı çıktım 3 aydır hapistim. İnsan içeride daralıyor, cezaevinde yatmış gibi. Bugün izin verdiler 4 saat gezeceğiz. Yaşlılar için bugün bayram” şeklinde konuştu.

AA

"Dünyaya yeni gelmiş gibiyim"


Osman Işık da dünyaya yeni gelmiş gibi hissettiğini belirterek, “Rabbim devletimize zeval vermesin. Hükümetimiz bizim için çok güzel tedbirler aldı. Bizim sağlığımızı korumaktan başka amaçları olmadı. Dünyaya yeni gelmiş gibi hayata yeni atıldım. Evde hapis olduk. İlk dışarı çıktığım andan Yarabbi sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin dedim” ifadelerini kullandı.


"Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim"

Mehmet Ali Demirbaş, "Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim" diyerek, “Bu nasıl bir şey biliyor musun balığın suya kavuştuğu gibi. Öyle hissettik kendimizi. 50 gündür evdeydik. Oturarak ayaklarımız hamlandı. Vücudumuz karıncalanmaya başladı. Şu anda kafesten çıkmış kuş gibiyim. Geziyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Tam 108 yaşında: Sokağa çıktı, İçişleri Bakanı’nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı
FOTOĞRAF 7
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Keles ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Nazife Sönmez, torunun torununu gördü. İçişleri Bakanlığı ise 100 yaşını aşan Türkiye'deki 5 bin 529 annenin anneler gününü adlarına Sakarya'da hatıra ormanı kurarak kutladı.
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Her anne adına bir ağaç dikilirken, adına ağaç dikilen annelerden birisi de Nazife Sönmez'di. Yaşlı kadının sertifikasını kaymakamlık adına Keles Orman Müdürü Özgen Dursun takdim etti.
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Ayrıca tüm torunları sıraya girerek yaşlı kadının elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.
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Kendisini unutmayan devlete bol bol hayır dua etti.
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Nüfus kaydında 100 yaşında yazılmasına rağmen 108 yaşında olduğunu ifade eden Nazife Sönmez, 'Bugün Anneler Günü'ymüş. Haberim yok. Devletimiz benim adıma ağaç dikmiş çok mutlu oldum. Allah devletimizi her türlü tehlikeden korusun. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun' dedi.
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Yaşlı kadının torunu Faruk Sönmez, 'Ninem çok şükür sağlıklı. Torununun torununu gördü. Bugün 108 yaşında. Devletimiz adına ağaç dikip Anneler Günü'nü kutlamış. Biz de torunları olarak kutladık. Herkese çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.
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Tam 108 yaşında: Sokağa çıktı, İçişleri Bakanı’nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı
Bursa'da 108 yaşındaki Nazife Sönmez 50 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 4 çocuk 32 torun sahibi Nazife Sönmez'i ziyaret eden çocukları, torunları ve torununun torunu Anneler Günü kutlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı da Türkiye genelinde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 anne adına hatıra ormanı kurup ağaç dikti, o ağacın sertifikası da yaşlı kadına teslim edildi.
Bu annenin doğum günü çok farklı kutlandı.


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