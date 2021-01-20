Koronavirüs Sağlıkçıların izin yasağı kaldırıldı
TÜRKİYE

Sağlıkçıların izin yasağı kaldırıldı

Sağlıkçıların izin yasağı kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla sağlık personelinin yıllık izin, istifa, emeklilik durumuna ilişkin yeni düzenlemeleri içeren resmi yazı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Aşıda ikinci aşama
KORONAVİRÜS
Aşıda ikinci aşama
  • Yazıda, sahada büyük özveriyle görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Buna göre, personelin yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek, yerine getirilebilecek. Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talep halinde kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak. Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri de karşılanarak, işlemleri yerine getirilecek.

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