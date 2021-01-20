​Aşıda ikinci aşama

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele ilk doz CoronaVac aşısının uygulanmasına başlandı. 14 Ocak Perşembe ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.
87 BİN KİŞİYE UYGULANACAK
- Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle programın 1. aşamasının 2. adımı dün itibarıyla başladı. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor. Bir haftada tamamlanması planlanan programda, resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.
DOKTOR GÖZETİMİNDE YAPILIYOR
Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak kuruluşlara ulaştırılan aşılar, doktor gözetiminde hemşirelerce yapılıyor. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.
Çok mutluyuz
- İlk doz CoronaVac aşısını olan 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 82 yaşındaki Birsen Sungurer, “Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğumu hissetmedim. Şimdi de çok rahatım” dedi. 72 yaşındaki Harika Türkay ise “Aşı olduğum için çok mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum. İyiyim, herhangi bir sorunum yok. Bizim dışarı çıkışımız olmadı. İnşallah herkes aşı olur. Rahat rahat dışarı çıkabiliriz. Bütün temennim bu, kimse hastalanmasın” diye konuştu.
Ailelerine kavuşacaklar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “28 gün sonra ikinci doz aşılar da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün bağışıklanma süresini bekleyeceğiz. İnşallah ondan sonra kuruluşlardaki tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini de buradan vermek istiyorum” diye konuştu.
90 yaş üzerine evlerinde aşılama
- 90 yaş üzeri vatandaşların da Kovid-19 aşılaması evlerinde dün başladı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı uygulama ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları evlerinde uygulandı. Evde aşılama nedeniyle vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. Aşılamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor. Bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.