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Koronavirüs Sakaryada maske takmayanlar için yeni tedbirler Para cezası, üç gün karantina ve 10 kitap okuma zorunluluğu
TÜRKİYE

Sakarya'da maske takmayanlar için yeni tedbirler: Para cezası, üç gün karantina ve 10 kitap okuma zorunluluğu

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uyamaması endeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu durumun önüne geçmek için farklı kentlerde yeni önlemler alınmaya başladı. Son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maske takmayan kişilere üç gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Sakarya Valisi Kaldırım, sokak sokak dolaşıp vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.
Sakarya Valisi Kaldırım, sokak sokak dolaşıp vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Bir günde 65 kişiye ceza

Vali Kaldırım paylaşımında, “Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900’er TL idari para cezası verilmiş. Üç gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: İzolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak
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  • Vali Kaldırım, koronavirüs tedbirleri ve denetimlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar
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Koronavirüs vakaları yurt genelinde artışını sürdürürken bir önlem de Sivas'tan geldi.
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Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu.
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Vali Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti.
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Vali Ayhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır...
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Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi.
Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar
Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı açıkladı. Karantina kurallarını ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak, kaldıkları süre içerisindeki masraflar da kendilerinden tahsil edilecek.


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