Sakarya'da maske takmayanlar için yeni tedbirler: Para cezası, üç gün karantina ve 10 kitap okuma zorunluluğu
Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uyamaması endeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu durumun önüne geçmek için farklı kentlerde yeni önlemler alınmaya başladı. Son olarak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maske takmayan kişilere üç gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.
Kentte koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bir günde 65 kişiye ceza
Vali Kaldırım paylaşımında, “Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900’er TL idari para cezası verilmiş. Üç gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Vali Kaldırım, koronavirüs tedbirleri ve denetimlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.