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Koronavirüs Samsunlu vatandaştan karantinaya uymayanlara evde kal bileziği Dışarı çıkanlara şok dalgası verecek
TÜRKİYE

Samsunlu vatandaştan karantinaya uymayanlara 'evde kal bileziği': Dışarı çıkanlara şok dalgası verecek

Koronavirüs salgını etkilerine sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle karantinada olması gerekirken firar edip halkın arasına karışanlar nedeniyle tablo giderek ağırlaşıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Samsunlu bir vatandaş, karantinaya uymayan pozitif ya da temaslı hastalar için şok etkisi veren bileklik yaptı. Kelepçeye 'elektro şok' özelliği ekleyen vatandaş korona hastalarını evde tutmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi İHA
Kelepçeye 'elektro şok' özelliği ekleyen vatandaş korona hastalarını evde tutmayı amaçlıyor.
Kelepçeye 'elektro şok' özelliği ekleyen vatandaş korona hastalarını evde tutmayı amaçlıyor.

Koronavirüsle mücadele devam ederken durumu ağır olmayan pozitif veya temaslı kişiler evlerde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı kişiler karantina kurallarına uymayarak başkalarının sağlığını tehlikeye atıyor. Samsun’da evlerde izolasyona uymayan 262 pozitif veya temaslı hasta haberini alan kaşif Mustafa Yiğit, kolları sıvadı.

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Vericisi kapı dışına konuluyor

Daha önce kadın cinayetleri için elektronik kelepçe üreten Mustafa Yiğit, harekete geçerek karantinada kalması gerekenler için vericisi bulunan, elektro şok özelliği olan bir bileklik yaptı. Bileklik pozitif veya temaslı hastanın koluna bağlanıyor. Vericisi ise kapı dışına konuluyor. Evde çıkmaya çalışan hastaya bileklik aracılıyla elektro şok veriliyor.

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"Kurallara uyulması gerekiyor"


Yaptığı alet ilgili bilgi veren Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda motor ustası Mustafa Yiğit, "Samsun’da 262 korona virüslü kişi evden çıkmış. Bu haberi gördükten sonra düşündüm. Bu kişiler için nasıl bir şey yapabilirim. Bu basite alınacak bir durum değildir. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Devlet sana bu tanıyı koyduysa ve 15 gün evde kal diyorsa bu kurala uymak gerekiyor. Telefondaki izleme ile insanların çıkmalarını engelleyemeyiz. Ben bu kelepçeyi daha önce kadın cinayetleri ile ilgilide yapmıştım. Şahsın gidip karşı tarafa zarar vermesini engelliyordu. Şok veriyordu bir adım attığında canını yakmaya başlıyordu. Evden çıkmaması gereken insanların bu şekilde kelepçe ile hem kendini güvenceye alacağız hem dışarıda millete bulaştırmasını engelleyeceğiz. Ölümcül bir şey değil sadece insanın canını yakıyor. Ne kadar ısrarcı olursa kademe kademe şiddeti arttırıyor" dedi.

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
FOTOĞRAF 7
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Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi.
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Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi.
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Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.
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Doktoru arandı <br> <br> Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti.
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Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı.


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