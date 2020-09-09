İller tek tek açıklıyor: Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak

Koronavirüs vakaları yurt genelinde artışını sürdürürken farklı şehirlerden kritik önlemler gelmeye başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararını açıkladı.

Vali Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti.

ÖNEMLİ ❗

Pozitif olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır.



Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek vb. masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir. pic.twitter.com/LYrloYVb7m — Salih AYHAN (@valisalihayhan) September 9, 2020

FOTOĞRAF 5 Koronavirüs vakaları yurt genelinde artışını sürdürürken bir önlem de Sivas'tan geldi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı duyurdu. Vali Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda devam edecek karantina süreci içerisindeki masraflarının kendilerinden tahsil edileceğini belirtti. Vali Ayhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır... Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi. Sivas’ta karantina önlemlerine uymayanlar için flaş tedbir: KYK yurtlarına alınacaklar Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden karantina kurallarını ihlal edenler hakkında ceza niteliğindeki yeni kararı açıkladı. Karantina kurallarını ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak, kaldıkları süre içerisindeki masraflar da kendilerinden tahsil edilecek.

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Destek Afyonkarahisar ve Sakarya'dan geldi

Benzer bir uygulamaya da Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek imza attı. Vali Çiçek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız.



Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz. pic.twitter.com/4UkbpeVRy2 — Gökmen Çiçek (@gokmen_cicek_) September 9, 2020

Sakarya Valisi Çetin Oktay Yıldırım ise, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir." dedi.

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Aldığımız ek tedbirler kapsamında;



İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır.



Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir. — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) September 9, 2020