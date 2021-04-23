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Koronavirüs Türkiyenin 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında büyük düşüş
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: 23 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 23 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: 23 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

23 Nisan koronavirüs tablosu.
23 Nisan koronavirüs tablosu.

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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