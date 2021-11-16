Koronavirüs Türkiyenin 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Virüsün yayılma hızı artacak uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Virüsün yayılma hızı artacak' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapalı alanlarda artık daha fazla zaman geçirileceğine vurgu yaparak "Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak." dedi. İşte 16 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Virüsün yayılma hızı artacak uyarısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 227 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 25 bin 101 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Virüsün yayılma riski artacak

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

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