Koronavirüs Türkiyenin 15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca İlk kez diyerek bir kente çağrıda bulundu
TÜRKİYE

Türkiye'nin 15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'İlk kez' diyerek bir kente çağrıda bulundu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz." diyerek ikinci doz aşı oranı en düşük il olan Şanlıurfa'ya çağrıda bulundu. İşte 15 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca İlk kez diyerek bir kente çağrıda bulundu
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 215 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 852 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 559 bin 680 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan Şanlıurfalılara çağrı

  • Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 Tablosu mesajında İLK KEZ bir ilin aşı oranını ülke gündemine taşımak istiyoruz. Şu anda ikinci doz aşı oranı en düşük ilimiz %55,2 ile Şanlıurfa’dır. Türkiye ortalamasında ise %80’i geçtik. ŞANLIURFA halkını salgınla mücadelede daha hızlı adımlar atmaya davet ediyoruz." dedi.

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