Koronavirüs Türkiyenin 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Tablo umut veriyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo umut veriyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 25 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloya göre; vaka, ağır hasta, vefat ve hasta sayısı bir önceki güne göre azalış gösterdi. İşte 25 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Tablo umut veriyor
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 630 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 737 oldu, 7 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 261 bin 892'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 667 bin 586'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, vefat sayısı 49 bin 473 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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Türkiye'nin 24 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

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