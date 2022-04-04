Türkiye'nin 4 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 40 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 12 bin 647 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 97 bin 462 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu