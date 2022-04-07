Türkiye'nin 7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Son 24 saatte 36 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 9 bin 354 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi.

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 791 bin 874, 2'nci dozda 52 milyon 994 bin 461 ve 3'üncü dozda 27 milyon 674 bin 368 olmak üzere 147 milyon 171 bin 659 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu