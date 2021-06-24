Koronavirüs Yerli aşı TURKOVACın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor
TÜRKİYE

Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini açıkladığı yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi’nde gönüllüler aşılanıyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor. Yerli aşının Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Peki kimler yerli aşıda kimler gönüllü olabiliyor?

Haber Merkezi İHA
Yerli aşı TURKOVACın Faz-3 çalışmalarında gönüllüler aşılanıyor! Yerli aşıya kimler gönüllü olabiliyor
Gönüllüler 29 merkezde yerli aşılarını olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyasına hız kesmeden devam ederken, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda gönüllüler 29 merkezde aşılarını olabiliyor.

Yerli aşı Turkovac için gönüllü olmuştu: İnsanlara faydalı olmak istiyorum
KORONAVİRÜS
Yerli aşı Turkovac için gönüllü olmuştu: İnsanlara faydalı olmak istiyorum

"Bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim"

TURKOVAC aşısını sürecin başından beri takip ettiğini ve gönüllülük başvuruları açıldığı an hemen gönüllü olduğunu belirten Faz-3 gönüllüsü Bahri Çopur, şunları söyledi:

  • "Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan mutlu ve gururluyum. Bilim insanlarımıza güveniyorum. İnşallah en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Türk milleti imkan verildiği durumlarda en iyi şekilde başarılı olur. Bunu en iyi şekilde ispatlayacağız inşallah. Başından beri takip ediyordum sürekli, o yüzden çok mutluyum. Bizim aşımızı olmalarını tavsiye ederim. Dediğim gibi bizim bilim insanlarımıza güveniyorum, sonucun da mükemmel olacağına eminim yani."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC
Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı için isim önerisinde bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, aşı için isim tercihi TURKOVAC oldu.

"Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum"

40 yaşında olduğunu ve kendisine randevu açılmasına rağmen özellikle yerli aşı olan TURKOVAC’ı beklediğini söyleyen Faz-3 gönüllüsü Özkan Akdemir, "TURKOVAC aşısına gönüllü oldum. Tamamen vatanımıza hizmet gibi gördüm, bundan dolayı da mutluyum. Ben bilerek ve isteyerek Türk aşısı olmak istedim. Biraz da vatanımıza, milletimize hizmet olarak düşündüm. Bu olaydan dolayı da başımıza bir şey gelecekse en azından kendi doktorlarımızın elinden gelmiş olsun. Başkasına kendimi teslim etmek istemedim. Durum böyle" diye konuştu.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu
KORONAVİRÜS
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

"Gerçekten de çok ciddi sayıda gönüllümüz var ve halkımızdan yoğun bir talep var bu konuda"

Merkezde gerçekleştirilen TURKOVAC Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, şu açıklamalarda bulundu:

  • "Gerçekten de çok ciddi sayıda gönüllümüz var ve halkımızdan yoğun bir talep var bu konuda. Türk aşısını bekleyen kişiler var. Bunlar da aşı çalışmasının başlamasını duyurmamız ile beraber bize ulaşmaya başladılar. Faz-1 ve Faz-2 çalışması güzel bir şekilde sonuçlanmış durumda. Faz-3 çalışmasında da yeterli kişi şu an sağlanacak gibi görünüyor. Bu aşının etkinliğinin, güvenirliliğinin ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin de ortaya çıkacağı bir çalışma. Daha önce Sinovac çalışmasını da burada yürütmüştük. O açıdan çok da deneyimliyiz. Çok sayıda kişiyi burada aşılamış durumdayız. Buraya gelen kişileri öncesinde biz bir değerlendiriyoruz. Bazen başvurmalarına engel bazı durumlar olabiliyor. Bunların aşı gönüllüsü olup olamayacağını değerlendiriyoruz ve eğer bir engel yoksa aşılarını yapıyoruz."

TURKOVAC yüzde 100 koruyacak
KORONAVİRÜS
TURKOVAC yüzde 100 koruyacak

Yerli aşıda kimler gönüllü olabiliyor

  • Yerli aşı TURKOVAC’ta Faz3 çalışması için gönüllüler, 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçiliyor. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklardan, Kutanöz Lupus Eritematozus, otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, Guillain-Barre Sendromu, Sjögren Sendromu, Glomerülonefrit, Haşimato hastalığı, HIV ve dev hücreli arterit hastalıklarını taşıyanlar da çalışma dışında bırakıldı. Belirlenen koşulları sağlayan gönüllüler, e-Nabız sistemi üzerinden başvurularını yapabiliyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac’la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan’da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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