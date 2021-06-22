Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC için 846 bin 451 kişi gönüllü oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURCOVAC için aşı gönüllüleri ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışması için gönüllü olmak üzere 846 bin 451 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Turkovac’ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız. pic.twitter.com/V6Kz9JAZSh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Bakan Koca'nın ifadeleri şöyle:

"Turkovac'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız."

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OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin koronavirüs aşısına isim teklifi: TURKOVAC Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı için isim önerisinde bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, aşı için isim tercihi TURKOVAC oldu.

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